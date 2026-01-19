高市首相が国会冒頭での衆議院解散を表明しました。石川県内の野党勢力では、公認申請の締め切りを前に、候補者の調整がヤマ場を迎えています。19日が公認申請の締め切りという国民民主党。石川県連は、1区では現職の小竹凱氏、2区と3区では新人を擁立し、公認申請する方針を決めましたが…国民民主党石川県連・小竹 凱 代表：「最大限の努力を、ぎりぎりまでしようかなと思っているところです」立憲との一本化調整に動いてきた国