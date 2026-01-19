¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÀÖÀ±·û¹­»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öytvºå¿À±þ±ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥È¥é¥È¥é¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ù¡×¤Ç16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¡¦Î©ÀÐÀµ¹­¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÀÖÀ±·û¹­»á¡ûÎ©ÀÐÀµ¹­¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¾Þ»¿Æ°²èÃæÈ×¡¢¡ÖËÍ¤ÏÎ©ÀÐÁª¼ê¡¢É¬¤º¤ä¤ë¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÀÖÀ±»á¡£¼«¿È¤ÎÂç³Ø»þÂå¤Ë¸«¤¿¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢°æ¸ý»ñ¿Î»á¡¢¹â¶¶Í³¿­»á¤Î