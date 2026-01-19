今回はちょっと趣向を変えた番外編。日常的に時刻を確認するための腕時計ではなく、高精度や実用性を追い求めた先で、あえてそこから踏み外し、人の手と時間を極端なまでに費やした結果として生まれた時計たちだ。素材、機構、装飾、そのいずれもが「そこまでやる!?」の領域。もはや工芸品と呼ぶにふさわしい3本だ。ブランパン、ジャケ・ドロー、ジェイコブ＆コー。それぞれが向き合っているのは「正確な時計」を作ることに加えて