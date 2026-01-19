能登半島地震と奥能登豪雨で被災し、冬のシーズンには買い物が困難となる石川県珠洲市大谷町。19日、この場所に住民の買い物支援につながるスーパーがオープンしました。19日、石川県珠洲市大谷町の仮設住宅近くにオープンした「みんなのスーパー」。「お祝いに来てくれたの？」初日のこの日は、地域の住民が訪れ、買い物を楽しんでいました。地震と豪雨、二つの災害に被災し、多くの住