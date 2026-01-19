資さんは1月17日より、「恵方巻」の予約受付を関東エリアの店舗を除く全店舗で開始した。「資さんうどん 恵方巻」予約受付中「恵方巻」(1本640円/ハーフ350円)は店舗で手巻きしており、出汁を使った玉子焼き、甘い味付けの椎茸、きゅうりなどに加え、爽やかなアクセントとなる大葉を使用。さらに、すし酢で仕上げた酢飯が具材をまとめ上げ、素朴ながらも食べごたえのある一品となっている。なお、九州・中国・関西エリアの店舗のみ