シャオミ・ジャパンは、スマートライフブランド「Mijia（ミージャ）」から、「Mijia Smart Audio Glasses」を2026年1月15日（木）に発売しました。ラインナップは、「ブロー」「メタルパイロット」「ディープチタン」の3モデル。実売価格はブロー／メタルパイロットが2万6980円、ディープチタンが3万1980円（いずれも税込）。 記事のポイント スマートグラスにありがちなメカメカしさを感じさせない、エレガントなデザ