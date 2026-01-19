電子コミック累計50万部突破しているヤンデレ系ラブ・サスペンス『救い、巣喰われ』（原案：琴子／漫画：カモ）が実写ドラマ化され、MBSほかにて2月12日深夜により順次放送されることが決定。NOAがドラマ単独初主演を務め、元乃木坂46・阪口珠美がヒロインとして連続ドラマ初出演する。併せて、ティザービジュアル、原作の漫画を担当するカモから描き下ろしイラストが到着した。【写真】NOAが心に病みを抱えた人気俳優、阪口珠美