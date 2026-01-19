Mr.Childrenが本日1月19日、TBS系 日曜劇場『リブート』主題歌にして新曲「Again」を配信した。これに伴って、同新曲のリリックビデオが公開となったほか、3月25日リリースのニューアルバム『産声』のアートワークおよび収録曲が発表された。Mr.Childrenは2025年初頭より、ニューアルバムリリースを見据えた本格的な制作期間へ突入することを公言していた。メンバー4人は、音にのみ没入し、向き合い続け、“Mr.Childrenの音楽が秘