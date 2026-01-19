3·î13Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼ºÇ¿·ºî¡Ø»ä¤¬¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë»þ¡Ù¤è¤ê¡¢¥­¥å¡¼¥È¤Ç¥¯¥»¤¢¤ê¤Ê¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤¿¤Á¡È¥Ó¡¼¥Ð¡¼¥º¡É¤¬½¸¹ç¤·¤¿ÆüËÜÈÇËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÂç³ØÀ¸¤Î¥á¥¤¥Ù¥ë¤¬Æ°Êª³¦¤ÇÂçÁûÆ°¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤ëUSÈÇÍ½¹ðËÜºî¤ÏÆ°Êª¤¬Âç¹¥¤­¤ÊÂç³ØÀ¸¥á¥¤¥Ù¥ë¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿¹¤ò²õ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¿Í´Ö¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¿¤á¡¢¤â¤Õ¤â¤Õ¤Ç¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¡¼¥Ð¡¼·¿¤ÎÆ°Êª¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¡È¥Û¥Ã¥×¡É¡Ê¢¨°Õ¼±Å¾Á÷¡Ë¥¹¥È¡¼