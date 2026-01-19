鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第1話が18日に放送され、AKB48元メンバーの人気女優が登場すると、ネット上には「神ドラマ確定」「面白いドラマ保証人」「安心感ハンパない」などの声が集まった。【写真】視聴者を安心させるAKB48元メンバー女優本作は、嘘と真実が入り乱れる“エクストリーム・ファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた男が、事件を捜査する刑事