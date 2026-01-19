元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜さん（33）が、2026年1月17日にインスタグラムを更新。髪を15センチほど切ったと報告した。「何も理由も思い入れもありません。笑」笹崎さんはインスタグラムで「15cmほど断髪」と切り出し、自身の写真を公開。胸の下まで伸びていたロングヘアーが、鎖骨の下あたりまでの長さになっている。笹崎さんはこうつづった。「訳もなく伸び続けた髪ですが、正月に家族親戚から切った方が良いとの大合唱