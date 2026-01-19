３月に開催される第６回ＷＢＣ韓国代表に暗雲が垂れ込めた。ブレーブスの金河成（キム・ハソン）内野手（３０）と、今オフにパドレスと契約した宋成文（ソン・ソンムン）内野手（２９）の２人がいずれも不参加が確定したと１９日、複数の韓国メディアが報じた。韓国野球委員会（ＫＢＯ）が正式に発表したという。金河成は、米アトランタで右手中指のじん帯再建手術を受けたと球団が発表した。ＭＬＢ公式サイトによれば、「キム