会場はハムデン・パークで行われる日本サッカー協会（JFA）は1月19日、SAMURAI BLUE（日本代表）がスコットランド代表と国際親善試合を行うことを正式に発表した。試合は2026年3月28日の午後5時（日本時間29日午前2時）に、スコットランド・グラスゴーのハムデン・パークで開催される。6月の北中米ワールドカップを見据えた強化試合として行われる今回の一戦は、フィジカルの強さで知られるスコットランド代表との貴重な実戦の