自民党岡山県連岡山・中区18日 自民党総裁の高市総理大臣が衆議院の解散を表明し、総選挙が1月27日公示、2月8日投開票の日程で行われることになりました。各政党の候補者擁立の動きが加速しています。 自民党岡山県連が18日、総務・選対合同会議を開き、県内4つの小選挙区に現職3人と前職1人を擁立する方針を決めました。 岡山1区は現職で14回目の当選を目指す逢沢一郎さん（71）。 岡山2区は現職で6回目の