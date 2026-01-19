香川県／池田豊人 知事 「短期決戦」となった衆議院選挙について香川県の池田知事は「投票率や受験生への影響を懸念している」と話しました。 （香川県／池田豊人 知事）「選挙期間が短い、それから受験時期との重なりということが投票率との関係においても懸念点であります」 年明けに急に決まった衆院選を周知するため、香川県選挙管理委員会は市町で行われるイベントで有権者に投票を呼び掛けます。 また若年層対