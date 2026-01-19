稲取温泉旅館協同組合が、2026年1月20日(火)から3月31日(火)まで、静岡県賀茂郡東伊豆町の稲取温泉にて「第29回 雛のつるし飾りまつり」を開催します。江戸時代から伝わる伝統行事であり、日本三大つるし飾りのひとつとしても知られる「雛のつるし飾り」。娘の健やかな成長を願う親心から生まれたこの美しい風習が、今年も春の伊豆を華やかに彩ります。 稲取温泉「第29回 雛のつるし飾りまつり」 開催期間：2026年