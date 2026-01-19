2月4日からイタリアで開催される冬のオリンピックのスノーボード男子パラレル大回転で、山形市の斯波正樹選手が代表入りを確実にしました。代表入りが確実となったのは、山形市出身の斯波正樹選手（39）です。斯波選手は幼いころから蔵王で腕を磨き、中学2年生の時にはジュニアの世界大会で1位に輝きました。その後、中学3年生で日本最年少のプロスノーボーダーとなり、2018年には平昌オリンピック