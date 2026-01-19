中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京1月19日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は19日の記者会見で、中国市場の成長に期待する米国企業が多いとの調査結果に関し、「在中米国企業の成功は、中米が協力すれば双方の利益となることを裏付けている」と述べ、両国関係の安定的で健全かつ持続可能な発展を推進することは双方の共通利益に合致するとの見方を示した。報道によると、中国で事業を展