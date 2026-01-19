一般社団法人ALA日本セルフチューニング協会が、書籍『美脚学校足裏から全身がきれいに整う「骨格ゆるしめ」リセット』の出版を記念し、女性のエンパワーメントとウェルビーイングを推進するための体験型イベント「わたし革命 FES 2026」を2026年2月8日(日)に新都市ホール横浜で開催します。このイベントは、女性が自分自身の生き方を見つめ直し、自信を持って人生を歩むためのヒントやきっかけを提供する場として企画されました