高市総理はきょう、官邸での記者会見に臨み、今月23日に召集される通常国会の冒頭で衆議院を解散し、総選挙を1月27日公示、2月8日投開票の日程で実施すると表明しました。高市総理「高市内閣が取り組み始めたのは全く新しい経済財政政策をはじめ、国の根幹に関わる重要政策の大転換です」高市総理は19日夕方、総理官邸で記者会見に臨み、衆議院解散の理由について、日本維新の会との連立政権樹立に伴う大きな政策転換を挙げました