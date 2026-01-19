天皇家の長女・愛子さまの存在感は、今年も高まる一方のようだ。新年行事では天皇皇后をフォローし、歌会始に寄せられた歌には次世代への眼差しが滲む。さらに、世界中が注目するあの大統領について意外な言及も――。【画像】「少し異なる大人な印象」ラオスでもブローチを身につけた愛子さま御厨貴・東大名誉教授が語る「アットホーム」なご進講静謐な空間に、梗概を読み上げる学問の権威の声が響く。皇居の宮殿で最も格式の