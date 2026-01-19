日本サッカー協会（JFA）は19日、W杯北中米大会に向けた3月の欧州遠征で、日本代表が3月28日にスコットランド代表と国際親善試合を行うことを発表した。試合はスコットランドのハムデン・パークで行われ、日本時間29日の午前2時にキックオフ予定。遠征では3月31日にはイングランド戦（ウェンブリー・スタジアム）が決定している。スコットランドはFIFAランキング36位で、日本との過去の対戦成績は、日本の1勝0敗2分（2得点0