歌人の俵万智氏（63）が、20日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】現在63歳『サラダ記念日』作者の俵万智氏1987年に刊行された歌集『サラダ記念日』で一世を風靡した俵氏。シングルマザーとして40歳で出産したが、息子は小学1年生の時に仙台で東日本大震災にあい精神的に病んでしまったと告白。それを見かねた俵氏は母子2人で石垣島に移住、自然の中で子育てをするうちに息子は元気を取