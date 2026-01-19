ITTF(国際卓球連盟)が19日、最新の世界ランクを発表しました。女子はWTTスターコンテンダー ドーハに出場した選手が軒並み順位を上げています。決勝でマカオの朱雨玲選手に敗れたものの善戦した佐藤瞳選手は順位を6つ上げ23位に。ベスト4だった大藤沙月選手は1つ上げ13位、ベスト8の芝田沙季選手は8つ上げ39位となりました。日本勢で1番順位を上げたのは今大会ベスト16だった平野美宇選手。62位から51位と一気に11順位を上げました