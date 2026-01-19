あす（火）は、西高東低の冬型の気圧配置となり、日本海側は雪が降るでしょう。西日本でも午前を中心に雪が降りそうです。そのほかの地域は日差しが届きそうですが、雲が多くなりそうです。＜あす20日（火）の各地の予想最高気温＞札幌： -2℃釧路：-2℃青森： -4℃盛岡：-3℃仙台： 2℃新潟： 2℃長野： 2℃金沢： 3℃名古屋： 9℃東京： 9℃大阪