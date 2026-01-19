元中日の山本昌氏（60）と山崎武司氏（57）が、東海テレビ公式チャンネル「ドラHOTpress」に出演。今季のセ・リーグ台風の目に中日を挙げ、2位を予想した。山本昌氏は「今年の台風の目は100％ドラゴンズです」と言い切った。山崎氏も同意。「ドラゴンズがどういう試合をしてくれるか凄い注目」と期待した。阪神は戦力も盤石だが、セ・リーグ他球団は軒並み戦力ダウンした。上位チームでも巨人は主砲・岡本和真がブルージ