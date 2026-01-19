高市早苗首相が１９日夕方、会見を行い、１月２３日に衆院解散すると発表した。「なぜ今なのか？高市早苗が総理大臣で良いのかどうか、今主権者たる国民の皆様に決めていただく、それしかないと考えた」と述べた。「私も内閣総理大臣としての進退をかけます」と表明。「高市早苗に国家経営を託していただけるのか。国民の皆様に直接ご判断をいただきたい」とした。「衆議院選挙は政権選択選挙と呼ばれます。自民党と日本維新