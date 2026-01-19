偶然じゃない超音速飛行をやろう！ 18Gに耐える“鋼の1枚板”今から80年前の1946年1月19日、アメリカの高速実験機「XＳ-1（1948年にX-1へ改称）」が初飛行を迎えました。この機体はロケット・エンジンを積み、のちに人類で初めて音速を突破することになる飛行機です。【爆弾かミサイルのよう】B-29爆撃機と合体したXS-1ロケット機（写真で見る）人類が公式に音速を超えたのは、翌1947年10月14日火曜日の10時29分、場所はアメリ