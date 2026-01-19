日本紅茶協会は16日、東京・港区海岸のホテルインターコンチネンタル東京ベイで農林水産省など関係官庁や関係団体、主要生産国大使館の担当官などを招き、賀詞交換を兼ねた新年会を開催し、親睦を図った。秋庭浩平専務理事の司会で進められた新年会は、冒頭、片岡謙治会長が世界の紅茶市場について触れ、「2024年の世界の紅茶生産量は352万tと前年比2％減だったが、25年（1〜10月）の主要生産国実績はインド、スリランカは前年