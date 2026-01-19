大韓航空は、日本地域本部長に李尚勳（イ・サンフン）氏が就任すると発表した。李氏は1993年に大韓航空へ入社。日本地域予約センター（大阪）管理担当、日本地域本部名古屋旅客支店販売担当、旅客事業本部路線営業部路線2チーム副チーム長、日本地域本部旅客チーム長、旅客事業本部旅客路線部中国日本チーム長、旅客事業本部旅客営業部担当（主席部長）、統合統制本部スケジュール運営部担当（主席部長）を歴任した。李氏は、「日