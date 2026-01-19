落石のため山形県鶴岡市の県道がおよそ２キロにわたって今月１５日から通行止めとなっています。通行再開の見通しは立っていないということです。 【写真を見る】落石で鶴岡市の県道およそ2キロが通行止め通行再開の見通しは立たずう回路は国道112号（山形） 県によりますと今月１５日の午後８時過ぎ、鶴岡市油戸の藤島由良線に大きな石が落ちているのが確認されました。 石はのり面から落下したとみられます。落石に巻き込