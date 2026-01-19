日本サッカー協会が１月19日、森保一監督が率いる日本代表が現地時間３月28日に、スコットランド代表と同国グラスゴーのハムデン・パークで国際親善試合を行なうと発表した。森保ジャパンは３日後の３月31日に、ロンドンでイングランド代表と戦うため、北中米ワールドカップ（W杯）が迫るなかでの３月シリーズは、イギリス勢との２連戦となった。日本がFIFAランキング18位で、北中米W杯のグループステージでF組なのに対し、