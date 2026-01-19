大相撲初場所9日目、石川県津幡町出身の横綱・大の里は若元春と対戦しましたが、一方的に敗れ3敗目を喫しました。天覧相撲の中日8日目に2敗目を喫した大の里。小結・若元春との一番ですが、もろ手突きにいくも右を差せない大の里は、相手の勢いにあっ気なく土俵を割り2連敗。先場所で負傷した左肩の影響が心配されます。10日目は前頭4枚目・熱海富士と対戦します。津幡町出身で前頭16枚目の欧勝海は、朝紅龍に勝って7勝2敗。勝ち越