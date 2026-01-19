衆院選に向け、政界の動きが加速しています。解散から投開票までわずか16日間という戦後最短の強行スケジュールが浮上し、大阪では知事・市長の「ダブル選」も重なる異例の事態。MBSの番組『よんチャンTV』に出演したジャーナリスト・武田一顕氏と行政学者・中野雅至教授はそれぞれ「予算の年度内成立は無理」「維新は有権者にお灸を据えられるのでは」などと厳しい見方を示しました。“戦後最短”日程のワケは立憲・公明合流に