「憲法を生かす新しい県政をつくる石川県民の会」（県民の会）から擁立された黒梅明氏が19日、石川県知事選挙への立候補を表明しました。黒梅氏は石川県金沢市出身の77歳で、病院や高齢者福祉施設などでの勤務を経て、能登半島地震の際は被災者共同支援センターで事務局長を務めました。被災者共同支援センターでは、ボランティアの受け付けや支援物資を届ける役目を担い、黒梅氏はその経験から今回の石川県知事選挙に立候補するこ