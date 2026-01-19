石川県内は20日から今週末にかけて冬型の気圧配置となり、平地でも大雪となる見込みです。強い寒気が数日間居座り、雪がとけないまま積雪が増えるおそれがあります。外出を控えるようにしてください。金沢地方気象台・持平孝観測予報管理官「静かな感じで降り積もっていく。気づけば大雪になっている、寒気の流入期間が長いのが一番の懸念材料」気象庁や国交省などは19日午後、緊急の会見を開き、寒気が数日にわたって居座り、雪の