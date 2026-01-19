横倒しになった列車の車両。連結部分は、ちぎれたように激しく損傷しています。乗客は割れた車両の窓から脱出し、その周りでは懸命の救助活動が行われています。日本時間の19日未明、スペイン南部で高速鉄道が脱線し、別の車両に衝突する事故が発生。負傷者は多数に及んでいます。事故を起こしたのは民間の高速鉄道「イリョ」。手ごろな価格で人気の鉄道です。列車は南部の人気リゾート地マラガから首都マドリードを目指し、現地18