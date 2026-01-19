大相撲初場所９日目（１９日・両国国技館）――両横綱は痛恨の連敗。大の里は小結若元春に力なく寄り切られ、豊昇龍は熱海富士に押し出され、ともに３敗に後退した。若元春は３勝、熱海富士は初金星。大関琴桜は関脇高安を突き落とした。ともに６勝３敗。大関安青錦は若隆景を切り返しで下し７勝。関脇霧島は宇良を逆とったりで下し、１敗で幕内勝ち越し一番乗り。小結王鵬は一山本をはたき込んだ。平幕の阿炎は２敗に