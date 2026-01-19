東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダが、27日に中国に返還されることが決まりました。1月27日に中国に返還されるシャオシャオとレイレイは2021年に上野動物園で生まれ、2024年に中国に返還されたリーリーとシンシンの子どもです。2頭の最終観覧日は25日で、事前申し込みはすでに締め切られており、抽選の倍率は24.6倍だったということです。27日に上野動物園を出発し、夜、成田空港から中国に向けて出発する予定です。2頭