満開の八重咲きスイセン＝１９日、県立城ケ島公園神奈川県内最南端に位置する三浦市・城ケ島の県立城ケ島公園で、約３０万株の八重咲きスイセンが見頃を迎えている。冬支度をしたクロマツの下などで白い花びらからほのかな香りを漂わせ、来園者をいざなっている。同公園管理事務所によると、公園内の約３０万株は昨季より開花が２週間ほど早く、安房埼灯台に向かうメインの遊歩道は重なり合った花びらが満開の状態。害虫を防ぐ