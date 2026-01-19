演歌歌手市川由紀乃（50）が19日、都内で、昨年5月発売の「朧（おぼろ）」で「令和7年度藤田まさと賞」を受賞した。24年6月から卵巣がんなどの治療と療養で芸能活動を休止し、「朧」は復帰作。市川にとっては15年度の「命咲かせて」以来、10年ぶり2度目の受賞となった。市川はあいさつで「2026年を迎えてこのような素晴らしい舞台に立たせていただいて、藤田まさと賞という素晴らしい賞をいただくことができまして本当に胸がいっぱ