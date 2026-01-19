明治安田は１９日、昨年１１月のプロテストでトップ合格した女子ゴルフの伊藤愛華（１８）と所属契約を締結したことを発表した。２０２４年から同社の「地元アスリート応援プログラム」を通じてサポートを受けていた中、この日都内で行われた会見に出席した伊藤は「今回もこのような形でサポートしていただけることになり、本当にうれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔を見せた。今季開幕へ向けては昨年１２月の最終予選会で