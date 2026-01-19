お邪魔したのは、1男8女のこども9人の母親、愛知県尾張旭市の上田英里さんのお宅。今回の衆議院の解散について伺うと… 【写真を見る】“物価高対策”真っ只中での衆議院解散 9人で暮らす大家族の母｢何で今？｣ 貯金を切り崩す生活に｢節約したいけどできない…｣ （英里さん）「何で今？調べたら選挙は600億円くらいかかるらしい。税金でしょ、今使う？物価高対策と言っている中で使うんだ…」 英里さんが今一番国に期待している