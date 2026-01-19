&TEAMのEJ（ウィジュ）が、非現実的なスタイルでファンを魅了した。EJは1月19日、&TEAMの公式インスタグラムを更新し、「プリンス チュ」というコメントとともに写真を投稿した。【写真】「どうした」ファン困惑？EJ、“超至近距離SHOT”公開された写真には、王子様のような白とゴールドの衣装をまとい、華やかなオーラを放つEJの姿が収められている。整った顔立ちと透明感のあるビジュアルが際立つなか、圧倒的なスタイル