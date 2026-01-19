日本野球機構（ＮＰＢ）と１２球団は１９日、都内で実行委員会、理事会を行い、今季からクライマックスシリーズ（ＣＳ）の開催方式が変更されることが明らかになった。ＮＰＢ・中村勝彦事務局長は「この範囲内でどうでしょうかみたいな、大筋で合意していますね」と説明。２０日に行われる１２球団監督会議で提示して、異論がなければ正式決定する見通しとなった。現在は６戦４勝制で１位球団に１勝のアドバンテージが与えられ