日本サッカー協会は１９日、３月２８日にスコットランド・グラスゴーのハムデン・パークでスコットランド代表と国際親善試合を行うことが決定したと発表した。現地時間２８日午後５時開始で、日本時間は２９日午前２時開始。親善試合決定に関し、森保一監督は「現在日本人選手が多数プレーするスコットランドで、スコットランド代表と対戦できることをとてもうれしく思います。Ｗ杯本大会を見据えた対戦で、フィジカル的にも