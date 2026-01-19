◆大相撲初場所９日目（１９日・両国国技館）西前頭４枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）が、横綱・豊昇龍（立浪）を押し出し、初金星を挙げた。強い当たりから、横綱が引くところをそのまま出て行った。「率直にうれしい。自分のできることを全力でやっただけ」と満面の笑みを見せた。２連敗スタートだったが、これで７連勝。優勝争いに加わりそうな勢いだ。「（伊勢ケ浜）親方（元横綱・照ノ富士）に教えていただいたことが、少しず