全日本プロレスは１９日、２５日の幕張メッセ国際展示場ホール４大会で行う全日本プロレスＴＶ認定６人タッグ選手権試合の挑戦者チームの選手が佐藤光留から諏訪魔に変更することを発表した。このタイトルマッチは、王者組の大森北斗、羆嵐、他花師が鈴木秀樹、佐藤と対戦予定だったが、この日までに佐藤が「スケジュールの重複により、出場が困難となりました」と発表。一時は「タイトルマッチ開催に向け対応を検討しており