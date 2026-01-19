立憲民主党と公明党が結成した中道改革連合は、理念などをまとめた綱領などを発表しました。こうした中、立憲民主党の地元の議員たちは、新党に合流するのかどうか判断を迫られています。■立憲・安住幹事長「今回、分断や対立をあおる政治から共生と包摂の政治へという、中道の考え方を盛り込んだ綱領をつくりました。」19日に発表された中道改革連合の綱領。「持続的経済成長への政策転換」「新たな社会保障モデルの構築」など5