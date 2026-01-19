静岡･藤枝市岡部町の山林火災の現場上空です。おととい17日正午ごろに発生した火災は現在も消火活動が続いています。この映像を見る限り煙などは確認できませんが、一部木々が焼けてでしょうか…、山肌が見えているような、少し白っぽく見えるような場所もあります。そして、現在も下草が燃えているということです。藤枝市によりますと火の勢いは縮小傾向だということですが、いまだにいつ消し止められるかわからない状況だという